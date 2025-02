'Heerenveen en Feyenoord akkoord over overgang trainer Van Persie'

Feyenoord heeft met sc Heerenveen een akkoord bereikt over de tussentijdse overname van coach Robin van Persie. Dat melden het AD en Voetbal International.

Oranje's topscorer aller tijden kan na het duel van Feyenoord in De Kuip tegen Almere City in Rotterdam beginnen als opvolger van de Deen Brian Priske. Feyenoord betaalt een afkoopsom om Van Persie, die in Friesland tot medio 2026 onder contract stond, per direct over te nemen.

Van Persie tekent voor meerdere jaren bij de club waar hij als speler zijn loopbaan begon en, met de winst van de KNVB-beker in 2018, ook afsloot.

In Heerenveen was Van Persie bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. De Friezen staan momenteel twaalfde in de eredivisie.