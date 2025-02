Twente laat Bodø/Glimt op de valreep ontsnappen en ligt uit Europa League

Dat was buiten Sem Steijn gerekend. De topscorer van de eredivisie gaf in het slotoffensief bij een scrimmage voor het Noorse doel het beslissende tikje voor de 3-2. En dus volgde er na die knotsgekke laatste paar minuten een toetje van twee keer een kwartier.

Voor Oosting het sein om zijn eerste (twee) wissels in te brengen, terwijl zijn collega Kjetil Knutsen zijn zesde en laatste verse kracht liet opdraven. Het leidde niet tot kansen, laat staan doelpunten, in de eerste verlenging. In de tweede was het wel raak via invaller Sondre Fet, al dacht Steijn op de lijn nog redding te brengen.

Aan Twente-kant scoorde ook een invaller, maar in het verkeerde doel. Fredrik André Bjørkan schoot de bal tegen de voet van Arno Verschueren: 5-2.