AZ heeft weinig moeite met Galatasaray en gaat door naar laatste zestien Europa League

AZ heeft zich met gemak geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In Istanbul werd Galatasaray op een 2-2 gelijkspel gehouden en dat was na de ruime zege in het heenduel meer dan genoeg.

In de volgende ronde treft Manchester United of Tottenham Hotspur.

Na de eclatante 4-1 in Alkmaar was Galatasaray van plan om AZ in Istanbul als aangeschoten wild over het veld te jagen. Maar al na een paar minuten in het Rams Park liet AZ zien dat het totaal niet onder de indruk was.

Verdedigers bouwden rustig op, middenvelders draaiden weg bij afjagende Gala-spelers en de drie Alkmaarse aanvallers dribbelden meermaals langs hun bewakers.

Het leverde in het eerste kwartier al drie goede kansen op. Sven Mijnans, die even later geblesseerd uitviel, kreeg de grootste. De middenvelder schoot van dichtbij op keeper Günay Güvenc.

Berusting

Die goede start was al een soort genadeklap voor Galatasaray, dat voorin met vedette Victor Osimhen en oud-eredivisiespeler Dries Mertens was begonnen. Na een minuut of twintig spelen leken de Turken te berusten in het feit dat drie goals goedmaken niet zou gaan lukken.

De wedstrijd ging daarna wat op en neer, totdat AZ in de 43ste minuut toch toesloeg. Met wat mazzel, dat wel. Na een aanval via Ernest Poku en Seiya Maikuma viel de bal na een kluts via Galatasaray-middenvelder Gabriel Sara en Maikuma in het doel.

Dat AZ met een voorsprong de rust in ging, was verdiend.