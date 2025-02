IJzers weer in het vet, op naar het terras? Morgen tot 17 graden

Minder goed nieuws voor wintersporters

Na het weekend begint in een aantal regio's de voorjaarsvakantie met wellicht de besneeuwde bergen als reisbestemming. Het zachte weer is er niet alleen bij ons: het beïnvloedt ook de sneeuwcondities in de Alpen.

In combinatie met de steeds krachtigere zonnestralen is dat voor wintersporters minder goed nieuws, vooral voor de lagergelegen skigebieden, waar het flink dooit.

In het weekend hebben vooral de bergen in Frankrijk en Zwitserland met meer bewolking te maken en ligt de temperatuur op 2000 meter hoogte al ruim boven het vriespunt.

Later volgt ook de omslag in Oostenrijk. Daarna wordt het wisselvalliger. In vergelijking met de afgelopen dagen zijn dat dus iets minder mooie omstandigheden op de pistes.