Basketballer Wembanyama mist rest NBA-seizoen door schouderblessure

Basketballer Victor Wembanyama moet de rest van het seizoen toekijken vanwege een schouderblessure. Dat meldt zijn NBA-team San Antonio Spurs.

De 21-jarige Fransman kampt met een diepe veneuze trombose, een bloedklonter, in zijn rechterschouder. en ontstaat als zich een bloedstolsel vormt in een van de diepe aderen.

De aandoening werd geconstateerd na zijn terugkeer van het All-Star Weekend in de NBA. Wembanyama mocht voor het eerst meedoen aan de wedstrijd waarin alleen de sterren van de NBA ten tonele verschijnen.

Rookie of the Year

De 2,21 meter lange Wembanyama wordt gezien als een van de grootste basketbaltalenten in de NBA. Vorig seizoen werd hij verkozen tot Rookie of the Year, als beste nieuweling in de competitie. Wembanyama was dit seizoen goed voor gemiddeld 24,3 punten in 46 wedstrijden.

San Antonio speelt donderdag zijn eerste wedstrijd na de All-Star-onderbreking. De Spurs staan op dit moment twaalfde in de Western Conference, maar houden nog kans op de play-offs.