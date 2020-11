Droomdebuut voor dubbelspecialist: Koolhof bereikt finale ATP Finals

Ook in de tweede set had het Nederlands-Kroatische duo niet al te veel moeite met Granollers en Zeballos. In hun eigen opslaggames kwamen ze niet in de problemen: in de hele wedstrijd kregen ze maar één breakpoint tegen en dat poetsten ze overtuigend weg. Koolhof sloot de wedstrijd in stijl af met vier feilloze services.

Koolhof en Mektic, die dit jaar ook de finale van de US Open haalden, kregen al vroeg in de wedstrijd de kans om hun tegenstanders te breken, maar die grepen ze niet. Aan het einde van de eerste set lukte dat wel, waarna Koolhof na een reeks sterke servicebeurten zelf de set binnenhaalde.

Dubbelspelspecialist Wesley Koolhof heeft bij zijn debuut bij de ATP Finals in Londen de finale bereikt. Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic won de Nederlander op het officieuze WK van de Spanjaard Granollers en de Argentijn Zeballos in twee sets: 6-3, 6-4.

"We bereiken dit daar bijna al onze doelen", zei Koolhof na de partij die 1 uur en 13 minuten duurde. "Het eerste doel was dit eindtoernooi halen, dan onze eerste grandslamfinale bereiken. Vervolgens wilden we hier de groep winnen en nu staan we in de finale. Het is een droomweek. Nog eentje en we zijn klaar om een feestje te bouwen."

Zondag spelen Koolhof en Mektic de finale tegen de winnaars van de andere de halve finale. Die gaat tussen de Oostenrijker Jürgen Melzer en de Fransman Edouard Roger-Vasselin en de Amerikaans-Britse combinatie Rajeev Ram en Joe Salisbury.

Einde samenwerking

Na die finale zit de samenwerking tussen Koolhof en Mektic erop. Koolhof werd vorige week, vlak voor de start van het eindejaarstoernooi in Londen, verrast met het nieuws dat zijn partner in 2021 met zijn Kroatische landgenoot Mate Pavic gaat dubbelen. "Niet netjes, want we hadden eerder afgesproken dat we volgend jaar zouden doorgaan als koppel. Maar het is niet anders", zei Koolhof daarover.