Creatieve rechten James Bond na ruim 60 jaar naar Amazon

James Bond krijgt na meer dan zestig jaar een nieuwe baas. Amazon Studios heeft een deal gesloten met de familie die de rechten van het Bond-imperium sinds de jaren 60 in handen had. Door de deal heeft Amazon nu de creatieve zeggenschap over de toekomst van agent 007.

"Het is tijd om een stap terug te doen", laat het productiebedrijf van de familie Broccoli weten, die altijd het laatste woord heeft gehad over 's werelds bekendste geheim agent. Het bedrijf, geleid door Barbara Broccoli en Michael Wilson, blijft wel mede-eigenaar van de Bond-franchise. Hoeveel geld met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Toen de laatste Bond-acteur, Daniel Craig, aankondigde na No Time To Die uit 2021 te stoppen, ontstond er naar verluidt een conflict tussen de twee partijen over hoe het verder moest met Bond. Ook kwam er steeds meer kritiek op de filmserie, die niet meer zou passen in de moderne tijd.

Sindsdien is het stil: zowel over een volgende film, waar Broccoli en Wilson geen toestemming voor zouden hebben gegeven, als over een nieuwe hoofdrolspeler, waarover een golf van speculaties ontstond.

Nieuwe Bondfilm?

De deal met Amazon kan daar verandering in brengen. Het bedrijf, opgericht door multimiljardair Jeff Bezos, was sinds 2021 al in bezit van de rechten over eerdere Bondfilms, maar heeft vanaf nu ook de creatieve teugels in handen over de toekomst van 007. Dat zou de weg kunnen vrijmaken voor een nieuwe Bondfilm, die al relatief lang op zich laat wachten.

De langste periode tussen twee Bondfilms is zes jaar en vier maanden. Er zouden ook plannen zijn voor verschillende spin-off-tv-series voor het streamingplatform van Amazon Prime.

In 1961 kocht Albert Broccoli de filmrechten van auteur Ian Fleming, de geestelijk vader van James Bond. Een jaar later kwam de eerste Bondfilm Dr. No uit. Broccoli produceerde die film en alle Bondfilms die daarna verschenen, totdat zijn dochter Barbara Broccoli en stiefzoon Michael Wilson het van hem overnamen. Het productiebedrijf, inclusief de rechten, namen zij in 1995 over.