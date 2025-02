Plein Anderlecht afgesloten om drugsdealers te weren na schietincidenten

In de Brusselse gemeente Anderlecht worden extra veiligheidsmaatregelen genomen na een reeks schietincidenten in en rond het metrostation Clemenceau. Zo is een deel van het plein rond het station sinds vanochtend afgezet met dranghekken om te voorkomen dat er drugs gedeald kunnen worden.

"Clemenceau is een van de zogenoemde hotspots waar veel drugs worden verhandeld en zeker met de schietincidenten van de voorbije week nemen we extra maatregelen", zegt de politie tegen de lokale omroep Bruzz. De politie had de aanwezigheid rond het plein al verhoogd, maar kon niet voorkomen dat er deze week nog werd geschoten.

Verder wil de politie een van de twee toegangen tot het station afsluiten. Het gaat om de toegang waar zaterdag een man om het leven kwam bij een schietincident. De politie wil zo de surveillance in het gebied vergemakkelijken. "We kunnen niet overal tegelijk zijn."

Vervoersbedrijf MIVB zegt dat het een verzoek tot afsluiting van de politie heeft ontvangen, maar dat er nog geen besluit over is genomen.

De politie wil met de maatregelen "de veiligheid verhogen, de buurtbewoners geruststellen en de rust doen terugkeren in de wijk".

Premier reageert voor het eerst

Premier De Wever zegt tegen de VRT niet te kunnen beloven dat het drugsgeweld op korte termijn kan worden gestopt. Het is voor het eerst dat hij zich uitspreekt over het geweld in de hoofdstad. "Als je geweld op straat ziet, is dat de laatste schakel in de ketting die al veel vroeger begint. Dan weet je dat je 10 à 15 jaar geleden niet de juiste maatregelen hebt genomen."

De Wever benadrukt dat hij zijn "volle steun" geeft er meer maatregelen nodig zijn. Hij verwijst daarbij naar het regeerakkoord, waarin een plan is opgenomen om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Twee doden

In Anderlecht zijn in ongeveer twee weken tijd zeker zes schietincidenten geweest. Tot nu toe zijn er twee mensen om het leven gekomen en vier mensen gewond geraakt.

De burgemeester van Anderlecht en het Openbaar Ministerie stellen dat de beschietingen te maken hebben met het drugsmilieu en spreken van een "bendeoorlog om territorium".