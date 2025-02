Jonge Christen verrast toppers en wint koninginnenrit Ronde van de Algarve

Jan Christen heeft de koninginnenrit van de 51ste Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De 20-jarige Zwitser van UAE kwam in de tweede etappe van de rittenkoers in Portugal als eerst boven op de Alto da Foia en pakte meteen ook de leiderstrui.

Een klassementsleider ontbrak vandaag nog in het peloton; het gevolg van de absurde gang van zaken in de openingsrit van woensdag, toen het overgrote deel van de renners in de slotkilometer op de verkeerde weghelft terechtkwam. Filippo Ganna behoorde tot de opletters die wel goed zaten en passeerde als eerste de finish, maar door die zege ging alsnog een streep.

Een dag na die zeperd van de organisatie werd het de renners opnieuw niet makkelijk gemaakt: de tweede etappe was die met de meeste hoogtemeters (ruim 2.700) deze ronde. Acht coureurs gingen niettemin onbevreesd in de aanval en forceerden een voorsprong van maximaal vierenhalve minuut, maar kans op een dagsucces maakten ze geen moment.

Standbeeld

Daarvoor hield Visma-Lease a Bike in dienst van Jonas Vingegaard de teugels te strak in handen. Nog voor de Pomba, de voorlaatste klim met de top op zo'n 11 kilometer van de meet, was het gedaan met de vlucht van de dag. Het sein voor de erkende klimmers om zich van voren te laten zien. Romain Bardet was de eerste die een speldenprik uitdeelde.

Na een korte afdaling volgde de klim naar de top van de Alto da Fóia, waar sinds 2021 een standbeeld staat van Remco Evenepoel. De Belg won de Ronde van de Algarve in 2020, 2022 en 2024, maar is nu nog herstellende van een crash tijdens een trainingsrit in december, waarbij hij zijn sleutelbeen ontwrichtte en drie breuken opliep.

Op weg naar het hoogste punt van de Algarve, die van een andere kant werd benaderd dan gebruikelijk (7,4 kilometer aan 5,6 procent gemiddeld), lieten de kanonnen aanvankelijk mindere goden begaan: Laurens De Plus, Jan Christen, Neilson Powless en Luca Vergallito fietsten naar een marge van een halve minuut.

Gul

Met nog twee kilometer voor de wielen zette Vingegaard aan in de achtervolgende groep. Hij kreeg Primoz Roglic, João Almeida, Tao Geoghegan Hart en Bardet mee.

Maar de winnaar van de dag moest toch bij het leidende kwartet worden gezocht, waar Christen een versnelling niet beantwoord zag worden door zijn rivalen. De weggesprongen Almeida wist verrassenderwijs nog in het wiel van zijn ploeggenoot te komen, maar de gulle Portugees gunde de jonge Zwitser de overwinning.

De Plus finishte op zeven seconden als derde. Vingegaard moest op tien tellen genoegen nemen met de zesde stek en Roglic gaf dertien seconden toe.