Leerlingen mogen niet bidden op school: 'Als je wordt gepakt krijg je straf'

Bij sommige scholen staat een gebedsverbod in de schoolregels, maar vaker wordt er door school mondeling gezegd dat het niet is toegestaan. "De directeur vertelde mij dat het niet mag, en dat ik een andere school moet zoeken als ik ermee doorga", vertelt een leerling. Scholieren bidden daarom vaak stiekem in school, of bijvoorbeeld in het fietsenhok of in een parkeergarage in de buurt.

Bij Meysa en Samira staan de regels rondom bidden ook niet zwart op wit, maar ze zijn verschillende keren door school aangesproken tijdens het bidden. De leerlingen zijn al vaker in gesprek gegaan met de directeur en hebben ook een petitie aangeboden voor een speciale gebeds- of stilteruimte.

De directeur van het Stanislascollege, Jeroen van der Kraan, laat weten dat het een open katholieke school is en dat elk geloof is toegestaan, maar dat ze geen speciale ruimte faciliteren. Volgens hem is er geen brede behoefte vanuit leerlingen en zijn er geen lokalen vrij. Ook zijn er volgens hem in de buurt voldoende kerken, synagogen en moskeeën. Wel staat het volgens hem "iedere leerling vrij om de ogen te sluiten en aan God te denken."

Bidden niet zomaar verbieden

Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat een school niet voor een gebedsruimte hoeft te zorgen. Maar een school mag bidden in eigen tijd van de leerling in het schoolgebouw ook niet zomaar verbieden. Op een openbare school is dit volgens het College in strijd met de wet.

Op het bijzonder onderwijs, zoals een christelijke school, kan dat net weer anders zijn. Zo'n school mag het onderwijs inrichten volgens eigen religie en hoeft religieuze gebruiken niet toe te staan als die in strijd zijn met de eigen godsdienst. Maar de school moet dan wel kunnen aantonen dat het echt niet samengaat.

Het LAKS adviseert leerlingen die hiermee te maken krijgen naar hun schoolleiding te stappen. "Laat je horen en weet dat je bepaalde rechten hebt", zegt Puk Donken. Ook kunnen ze altijd bellen naar de klachtenlijn van het LAKS.