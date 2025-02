Incidenten stapelen zich op in eerste maand wielerseizoen: 'Uitzonderlijk'

De Belg Maxim Van Gils viel uit in de Ster van Bessèges, nadat er een auto het parcours op was gereden. De Duitser Pascal Ackermann werd in volle sprint gelanceerd door een hoge verkeersdrempel in de Tour de la Provence. En afgelopen woensdag nog werd in de Ronde van de Algarve de uitslag van de rit geschrapt, nadat bijna het hele peloton de verkeerde weghelft had gekozen in de finishstraat.

'UCI moet strenger worden'

In het laatste voorbeeld kwam niemand ten val. "Dat was echt wonderbaarlijk. We mogen van geluk spreken dat dat goed afloopt", zegt Lidl-Trek-ploegleider Steven de Jongh. "Daar stond het publiek. Iemand had daar zo op een toeschouwer kunnen botsen."

"Het zijn ook allemaal afzonderlijke incidenten, het is niet één thema dat steeds terugkeert", constateert De Jongh. "In Bessèges was het een gebrek aan politiebegeleiding en vrijwilligers, maar in Algarve was het - waarschijnlijk - de nalatigheid van één persoon."