Loyale VVD'er Korthals Altes was niet van het 'Veronica-liberalisme'

Frits Korthals Altes, die op 93-jarige leeftijd is overleden, was een VVD'er met een lange staat van dienst. Hij was partijvoorzitter, minister van Justitie in de kabinetten-Lubbers I en II, senator en voorzitter van de Eerste Kamer. Daarnaast bleef hij, op een onderbreking tijdens zijn ministerschap na, altijd actief als advocaat.

Zijn verdiensten gedurende een halve eeuw politiek werden beloond. In 2001 werd hij benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die maar aan weinigen wordt gegeven. Na het overlijden van Korthals Altes zijn er nog zeven.

Hij was ook erelid van de VVD. In die hoedanigheid schoof hij in januari 2023 nog aan bij een diner ter gelegenheid van de 75-jarige verjaardag van de partij. Die bestond pas acht jaar toen hij zich er, een jaar voor zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden, bij aansloot. De partij was hem nog altijd even lief, zei de inmiddels 91-jarige in het AD.

Hij weersprak de kritiek dat de VVD onder toenmalig partijleider Rutte te veel naar links zou zijn opgeschoven, of dat er sprake was van vervlakking "De VVD is altijd een partij geweest voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid en een overheid die alleen aanvult als mensen tekortkomen. Daarin is niets veranderd die 75 jaar."

'Kleine Frits'

Korthals Altes werd vanwege zijn 1,67 meter vaak 'kleine Frits' genoemd in contrast met zijn 1,87 meter lange partijgenoot 'grote Frits' Bolkestein, een andere VVD-coryfee die deze week overleed. De twee hadden samen op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam gezeten.

Korthals Altes was minister van Justitie in de jaren 80. Dat was de tijd van de kruisrakettendiscussie, de krakersrellen en gewelddadige aanslagen van actiegroepen als RaRa. Hij vond dat de politie hard moest optreden tegen ongeregeldheden. Hij was daarom niet geliefd in linkse actiekringen.

Slap jaren-60-optreden werkte niet, had hij na de ongeregeldheden rond de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 geconstateerd. "Het enige wat (...) helpt is snel een overmacht aan politie op de been brengen en de onrust in de kiem smoren", vatte hij zijn visie achteraf samen in Trouw. "Het is net zoals bij hoogwater. Je kunt beter de dijken verhogen, dan dat je daarna moet gaan dweilen."

De jaren 80 waren ook de tijd van de criminele ontvoeringen, waarin beslissingen op leven en dood moesten worden genomen door de minister van Justitie. Korthals Altes ergerde zich later aan het romantische beeld dat hiervan geschapen werd, bijvoorbeeld in de speelfilm De Heineken Ontvoering (2011). "Die was wel zo ver van de waarheid af, dat ik dacht: dit wordt te gek", zei hij in Het Parool.

