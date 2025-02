OM eist 12 jaar en tbs voor poging tot femicide in Bergschenhoek

Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de 39-jarige Vishal R., die in 2022 probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden. Hij schoot haar in haar woning in Bergschenhoek van dichtbij in het hoofd, wat haar een oog kostte. De officier van justitie spreekt van een wonder dat zij de moordpoging heeft overleefd.

Vorig jaar formuleerde het OM dezelfde eis in deze zaak. Maar omdat de verdachte het niet eens was met de tbs-eis, bood hij aan om zich alsnog psychologisch te laten onderzoeken. Dat is nu gebeurd.

Hoewel er geen psychische stoornis is vastgesteld, besloot de officier van justitie om de strafeis van destijds te handhaven. "Er mankeert hem echt wel iets. Welke stoornis dat is, moet in een tbs-kliniek worden bekeken."

Het slachtoffer, de 38-jarige Suraya, vertelde in de Rotterdamse rechtbank dat ze andere vrouwen wil waarschuwen voor "monsters" zoals haar ex-man. In zes op de tien gevallen van vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag in Nederland is de dader hun partner of ex. In deze gevallen is sprake van femicide. Bij mannelijke slachtoffers is de dader in 15 procent van de gevallen de partner of ex.

Acht keer aangifte

In een interview met de Volkskrant zei Suraya vandaag dat ze al jaren werd mishandeld voordat ze in maart 2020 haar ex-man verliet. "Ik dacht: Mijn dochter mag niet gaan denken dat geweld normaal is; we moeten hier weg, maar hoe?'' Hierna dook ze onder bij familieleden en in een opvanghuis, maar haar ex-man wist haar telkens op te sporen. Minstens acht keer deed Suraya aangifte.

Op die avond in maart 2022 drong Vishal R. haar huis binnen en schoot Suraya in haar hoofd. Wat volgde was een dagenlange strijd in het ziekenhuis op de rand van leven en dood.

Nu is Suraya blind aan haar linkeroog en proeft en ruikt ze niets meer. "Wat ik het meest mis, is de geur van mijn dochter. Maar elke keer dat ik op het nieuws hoor dat er weer een vrouw is vermoord, denk ik: godzijdank, ik leef nog. Ik heb nog maar één oog, maar daarmee kan ik mijn dochter zien lachen en opgroeien."

Patroon van geweld

Tegen de Volkskrant zegt ze dat de politie eerder had moeten ingrijpen. "Ik heb keer op keer geroepen: hij gaat me vermoorden. Niemand geloofde me. Ik voelde me zo alleen. Pas toen hij me neerschoot, zagen de politie en al die anderen hoe mijn ex echt in elkaar zat."

Tijdens de rechtszaak in april 2024 beweerde Vishal R. dat het een ongeluk was. Hij zou per ongeluk hebben geschoten toen Suraya hem een duw gaf, terwijl hij haar naar eigen zeggen met het pistool alleen maar bang wilde maken. Volgens de aanklagers is dit onzin en is er sprake van een patroon van geweld.

Tegen de rechter uitte Suraya zich vandaag ook hoopvol. "Mijn dochter en ik gaan nu het leven leiden zoals wij dat willen. Niemand kan ons daarvan weerhouden."