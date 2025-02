Duiker vist metersgroot vinvisbot op uit Oosterschelde

Een duiker uit Breda heeft een vinvisbot van bijna drie meter lang opgedoken vanaf de bodem van de Oosterschelde.

De ervaren duiker en ecoloog Bas van der Sanden dacht eerst dat hij op een flink stuk hout was gestuit. "Toen begon ik te beseffen: dit is geen hout, dit is bot", zegt hij bij Omroep Zeeland. Hij zag al snel dat het om een onderkaak van een vinvis moest gaan.

Hoe het vinvisbot op de bodem van de Oosterschelde is beland, blijft gissen. Tussen deze zeearm en de open zee ligt de Oosterscheldekering. "Natuurlijk is het een hindernis", zegt Van der Sanden. "Maar een aantal jaar geleden heeft ook een bultrug door de Oosterschelde gezwommen. Die moet ook weer naar buiten gezwommen zijn."

De vinvis zou ook op de boeg van een schip kunnen hebben gelegen. Op die manier kwam een aantal jaar geleden een vinvis de sluizen van Terneuzen in. "Zo kan er ook eentje via de sluizen de Oosterschelde in zijn gekomen", suggereert de duiker.

Vriezer

Het bot lag op vijftien meter diepte. Van der Sanden is naar eigen zeggen geoefend in het omhoog zwemmen met zware voorwerpen. "Dan weet je hoe je moet omgaan met dit soort zaken."

Het bot ligt nu nog in een vriezer en wordt zo snel mogelijk naar een preparateur gebracht. Van der Sanden wil dat het bot tentoongesteld wordt voor educatieve doeleinden. De stichting Zeezoogdierenhulp heeft daar volgens hem interesse in.