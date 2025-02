Werkgever uit Zoetermeer aangehouden voor mensensmokkel uit India

Een eigenaar van een metaalbedrijf in Zoetermeer is dinsdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van onder andere mensenhandel en mensensmokkel van zes werknemers uit India. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De werknemers zijn volgens de Arbeidsinspectie vermoedelijk onder valse voorwaarden naar Nederland gehaald. Afspraken over het te ontvangen loon en de te werken uren werden niet nagekomen. De man regelde vliegtickets voor de werknemers, mogelijk samen met zijn boekhouder.

De werknemers moesten ongeveer 12 uur per dag werken. Daarnaast kregen ze wekelijks één dag of helemaal geen dag vrij, meldt de inspectie. Ook konden ze niet vrij over hun eigen loon beschikken.

Salarissen werden op bankrekeningen gestort waar ze geen toegang toe hadden. De werkgever kon daar wel bij. Ook gebruikte hij het geld om er privé-aankopen mee te doen.

De werknemers sliepen in eerste instantie op matrassen op de grond in één van de bedrijfspanden van de verdachte waar ze moesten werken. Later verbleven ze op verschillende andere woonlocaties van de man. Hij bepaalde waar ze moesten slapen.

De inspectie kwam de misstanden op het spoor tijdens een reguliere werkplekcontrole in 2023. Hierop werd het onderzoek voortgezet door rechercheurs van de eigen opsporingsdienst, onder gezag van het Openbaar Ministerie.

Kennismigrantenregeling

Tijdens het onderzoek kwamen meer werknemers naar voren die zich uitspraken over hun ervaringen. Inmiddels hebben dus zes voormalige werknemers aangifte gedaan tegen de werkgever, waarop de Opsporingsdienst de verdachte heeft aangehouden.

Daarnaast zijn er ook huizen en bedrijfspanden van de werkgever doorzocht in onder andere Bleiswijk, Den Burg en Veendam. Op vijf van zijn woningen is beslag gelegd.

Op mensenhandel staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar, op mensensmokkel een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Volgens de inspectie heeft de werkgever misbruik gemaakt van de kennismigrantenregeling om de Indiase werknemers naar Nederland te halen. Die regeling is bedoeld voor voor bedrijven die zogenoemde "hoogwaardige kennis" nodig hebben en daarvoor aangewezen zijn op werknemers van buiten Europa.