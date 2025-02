Oud-VVD-minister Frits Korthals Altes (93) overleden

Oud-VVD-minister en voormalig partijvoorzitter Frits Korthals Altes is op 93-jarige leeftijd overleden. Korthals Altes was in de eerste twee kabinetten-Lubbers, in de jaren 80, minister van Justitie.

Daarvoor was hij advocaat en Eerste Kamerlid en na zijn ministerschap werd hij Tweede Kamerlid. Later werd Korthals Altes weer senator voor de VVD en ging hij ook weer werken als advocaat in Rotterdam.

Eind jaren 90 werd Korthals Altes voorzitter van de Eerste Kamer, de eerste liberaal in die functie sinds 1900. In 2001 werd hij benoemd tot minister van staat. Dat is vooral een eretitel die, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Ministers van staat kunnen bij ingewikkelde staatkundige vraagstukken om advies worden gevraagd door de koning.

Korthals Altes is in dezelfde periode overleden als partijgenoot Frits Bolkestein. De twee zaten samen op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Korthals Altes werd vanwege zijn 1,67 meter vaak 'kleine Frits' genoemd en zijn 1,87 meter lange partijgenoot 'grote Frits'.