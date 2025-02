Rubiales veroordeeld voor kussen Hermoso, oud-bondsvoorzitter ontloopt celstraf

Het Spaanse hooggerechtshof heeft oud-bondsvoorzitter Luis Rubiales veroordeeld voor het kussen van voetbalster Jennifer Hermoso zonder toestemming. Rubiales moet een boete van 10.800 euro betalen, maar ontloopt een gevangenisstraf.

De rechter sprak Rubiales vrij van het onder druk zetten van Hermoso. Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar celstraf geëist.

Rubiales claimt toestemming

Nadat Spanje de wereldtitel had veroverd, gaf Rubiales aanvoerder Hermoso een kus op de mond tijdens de medaille-uitreiking op het veld. Het incident leidde tot wereldwijde ophef, terwijl Rubiales altijd volhield dat hij toestemming kreeg voor de kus.

"Ik ben daar helemaal zeker van", zei de 47-jarige Rubiales. "Ze kneep me stevig onder mijn oksels en tilde me op. Toen ik naar beneden kwam, vroeg ik: mag ik je een kus geven? En ze zei oké. Dat is wat er is gebeurd."

De kus leidde uiteindelijk tot het het vertrek van Rubiales bij de Spaanse voetbalbond RFEF en een schorsing bij de FIFA.