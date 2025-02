'Rustige nacht' voor paus Franciscus in ziekenhuis Rome

Paus Franciscus heeft in het ziekenhuis een rustige nacht gehad, laat het Vaticaan weten. Hij is volgens een woordvoerder alert en niet bedlegerig.

De 88-jarige kerkleider verblijft sinds vorige week vrijdag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij werd daar opgenomen met ademhalingsproblemen. Eerder deze week werd bekend dat hij een dubbele longontsteking heeft.

Gisteravond werd voor het laatst een verklaring uitgegeven over de gezondheidstoestand van de paus. Daarin stond dat zijn toestand stabiel was en dat er een "lichte verbetering" te zien was in de ontstekingswaarden. Vanavond wordt een nieuwe update verwacht.

Een anonieme functionaris van het Vaticaan zegt tegen persbureau Reuters dat de paus niet aan de beademing ligt. Verder doet Franciscus wat bel- en papierwerk in het ziekenhuis, in de pauselijke vleugel die uit meerdere kamers bestaat.

Gevoel voor humor

Franciscus kreeg gisteren bezoek van de Italiaanse premier Meloni. Na afloop zei ze dat de paus zijn gevoel voor humor niet was verloren. Een Italiaanse krant schrijft dat de twee grappen maakten over mensen die op Franciscus' dood wedden.

Hoe lang de paus in het ziekenhuis moet blijven is nog niet bekend, maar zijn afspraken tot en met komend weekend zijn afgezegd.

De Italiaanse bisschoppen hebben gelovigen in het land opgeroepen om voor Franciscus te bidden "op dit moment van lijden". Onder meer op het Sint-Pietersplein wordt gebeden. Op de begane grond van het ziekenhuis werd een mis voor hem gehouden.

Ook in Argentinië, het thuisland van Franciscus, wordt meegeleefd met de paus. In de hoofdstad Buenos Aires werd een mis voor hem opgedragen. De katholieke Amerikaanse vicepresident JD Vance riep via X op om voor hem te bidden.

Op een na oudste paus

Franciscus wordt behandeld op de tiende verdieping van het ziekenhuis. De pauselijke afdeling is alleen bereikbaar via een lange gang die wordt bewaakt door de politie.

Het Gemelli-ziekenhuis wordt gezien als een van de beste ziekenhuizen van Italië. Het gebruik om daar pausen te behandelen begon met Johannes Paulus II, die er voor het eerst kwam na de moordaanslag op hem in 1981. Het hospitaal ligt hemelsbreed op zo'n vijf kilometer van Vaticaanstad.

Paus Franciscus kampt al langer met gezondheidsproblemen, waarvoor hij afgelopen jaren meermaals werd geopereerd. In 2021 onderging hij een zware operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd. Vanwege knie- en rugproblemen verplaatst hij zich geregeld in een rolstoel.

Met zijn 88 jaar is Franciscus de op een na oudste paus uit de geschiedenis. Paus Leo XIII stierf in 1903 op 93-jarige leeftijd.