Sprinter Milan slaat in waaierrit voor tweede keer toe, Jakobsen zesde in UAE Tour

Jonathan Milan heeft zijn tweede ritzege geboekt in de UAE Tour. De Italiaan was in een spannende sprint nipt te sterk voor regerend Europees kampioen Tim Merlier. De Nederlands sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen eindigen respectievelijk als zesde en zevende.

De etappe stond lange tijd in het teken van waaiers. Meerdere malen brak het peloton uiteen. Drie kilometer voor de meet kwamen de eerste twee groepen bij elkaar en zij gingen in volle vaart op de finish af.

Om te bepalen wie de rit op zijn naam zou schrijven, moest er worden gesprint. Hierbij ontstond een spannend duel tussen Merlier en Milan, waarbij de Italiaan zijn voorwiel net als eerste over de streep duwde. Jasper Philipsen eindigde als derde.

Pogacar leidt klassement

Na vier etappes gaat Tadaj Pogacar aan de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen won woensdag op de Jebel Jais en met die ritzege veroverde hij de leiderstrui. Pogacar heeft een voorsprong van 18 seconden op achtervolger Joshua Tarling. De Brit was dinsdag de sterkste in de tijdrit.