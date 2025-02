Zes jaar cel en tbs geëist tegen Middelburger die kinderen online misbruikte

Een van de slachtoffers nam gisteren zelf het woord: "Ik voel me vies. Ik heb moeite met slapen, ga al twee jaar niet naar school en volg EMDR-therapie. Jouw beperking is geen excuus voor wat je hebt gedaan. Als mijn ouders de politie niet hadden gebeld, had ik dit niet na kunnen vertellen. Ik wilde niet meer leven. Je bent gewoon een impotente klootzak." Volgens Omroep Zeeland was het doodstil in de rechtszaal tijdens de slachtofferverklaring van het meisje.

De moeder van een ander meisje liet weten via een slachtofferverklaring: "Mijn dochter zou bijna starten op de middelbare school. Maar dat telefoontje veranderde alles. Het breekt mijn hart hoe je mijn dochter en de andere slachtoffers beschadigd hebt. Welke straf je ook krijgt, het is nooit genoeg."

Vlak en emotieloos

De verdachte is zowel fysiek als mentaal beperkt, volgens deskundigen functioneert hij op emotioneel niveau als een kind van 1,5 tot 3 jaar.

Volgens de advocaat van de man is de verdachte ooit begonnen met het verkrijgen van naaktbeelden onder druk van iemand anders. "Hij schaamt zich enorm voor wat hij gedaan heeft. Al lijkt dat niet altijd zo. Hij komt soms vlak en emotieloos over door zijn beperking, maar heeft wel degelijk veel spijt." De verdachte nam het laatste woord. "Ik zorg ervoor dat het nooit meer gebeurt", zei hij.

De rechter doet binnenkort uitspraak.