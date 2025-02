Jonker ziet geloof in EK-winst groeien bij Oranje: 'Hebben heerlijk elftal'

Ook Lineth Beerensteyn, speelster van het Duitse VfL Wolfsburg, heeft zin in het treffen met enkele van haar ploeggenoten. Ze verwacht dat Oranje een stuk beter voor de dag zal komen dan een jaar geleden.

"We zijn beter geworden, in alle opzichten. We zijn fysiek sterker geworden, maar ook mentaal. Het afgelopen jaar hebben we zeker stappen gemaakt. Er is een aantal nieuwe meiden bijgekomen en meiden hebben bij hun club stappen gemaakt. Er is best wel wat veranderd, in positieve zin. Wij weten dat we de kwaliteiten hebben en het iedere tegenstander lastig kunnen maken."

Niet degraderen

Zoals gezegd ziet Jonker de Nations League als voorbereiding op het EK, maar dat betekent niet dat hij het toernooi niet serieus neemt. "We willen niet degraderen, maar alles staat in het teken van het EK. Dat betekent dat we gaan spelen met de beste elf van dat moment. Of met speelsters die moeten knokken met anderen om wie de voorkeur krijgt."