Migranten uit VS vast in Panamees hotel: 'Help ons!'

Panama houdt in een hotel in de hoofdstad Panama-Stad bijna 300 migranten uit de VS vast. Het zijn mensen uit verschillende landen die onder president Trump Amerika zijn uitgezet, van wie een groot deel niet terug wil naar het eigen land.

Het gaat om migranten uit vooral Aziatische landen, waaronder Iran, India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan en China. De VS heeft moeite om hen rechtstreeks naar hun land terug te brengen, daarom heeft Panama ermee ingestemd als tussenstop te fungeren.

De groep zit in het luxe Decápolis Hotel in Panama-Stad, met zeezicht, restaurants en een zwembad en spa, maar de migranten mogen hun kamer niet uit. Ze staan geregeld voor de ramen en vragen om hulp. Ook hangt er was voor de ramen, onder meer een shirt van de Los Angeles Lakers, schrijft de BBC.

Ze moeten in het hotel wachten tot de internationale autoriteiten de terugkeer naar hun land organiseren, ook al wil een groot deel van hen niet meewerken. Ze hebben "Help ons" op de ramen geschreven of houden hun handen gekruist omhoog, ten teken dat ze niet vrij zijn.

Bewaakt door politie

Volgens de Panamese minister van Veiligheid Abrego zijn 171 migranten van de groep ermee akkoord gegaan dat ze worden teruggestuurd naar hun eigen land, maar de overige 128 willen dat niet. Het is niet duidelijk wat er nu met hen gaat gebeuren.

Volgens minister Abrego is afgesproken dat de migranten worden gerepatrieerd via twee VN-organisaties: de Internationale Organisatie voor Migratie en UNHCR. Tot het zover is wordt het hotel bewaakt door de politie.

"Deze mensen mogen zich niet in ons land bewegen, om de veiligheid en rust van Panamese burgers te garanderen. We voorzien hen van alle noodzakelijke zorg, en dfat blijven we doen totdat de laatste ons land heeft verlaten", zei Abrego dinsdag.

Onder politieke druk

Afgesproken is ook dat de VS alle kosten draagt van de operatie en dat er meer vluchten met migranten volgen. De overeenkomst werd deze maand aangekondigd na een bezoek aan Panama van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.

Het Midden-Amerikaanse land staat onder politieke druk vanwege dreigementen van president Trump om de controle over het Panamakanaal over te nemen.

In Panama klinkt ook kritiek. De opsluiting en de juridische onzekerheid waarmee de migranten worden geconfronteerd vallen niet goed. Abrego ontkent overigens dat de buitenlanders worden vastgehouden, ook al kunnen ze de kamers van hun hotel niet uit.