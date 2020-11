Groningse stadsbeiaardier klinkt wereldwijd met Paint it black van The Rolling Stones

Hij is er beduusd van, de Groningse stadsbeiaardier Auke de Jong. Sinds gisteravond loopt zijn mobiel volledig vol met appjes en berichten. En dat omdat hij gisteravond een medley van muziek van The Rolling Stones speelde op het carillon van de Martinitoren. Een optreden dat niet onopgemerkt bleef.

Eigenlijk was het een geintje. De Jong speelt wel eens vaker popmuziek op het carillon. Hij is ook al jaren fan van The Rolling Stones. Dus de opening van de expositie Unzipped over de Stones in het Groninger Museum was een mooie aanleiding voor de stadsbeiaardier om muziek van de band over de stad te doen klinken.

Plotseling klonk Paint it black wereldwijd

Waar De Jong geen rekening mee had gehouden, was dat het Groninger Museum beeld en geluid van de Martinitoren gisteravond naar de manager van de Stones stuurde. En dat die manager de video doorspeelde naar zanger Mick Jagger, die de video op zijn beurt deelde met zijn pakweg twee miljoen volgers op Instagram. Plotseling klonk de carillonversie van de klassiekers Paint it black, Angie en Ruby Tuesday wereldwijd. En begonnen de berichten bij De Jong binnen te stromen.

"Prachtig natuurlijk dat we de stad, het carillon, het museum en de Martinitoren zo kunnen promoten. Dat vind ik geweldig!", reageert De Jong trots bij RTV Noord. Dat Jagger ook nog eens de moeite nam om de naam van de beiaardier op Instagram te noemen, is een bonus. "Ik word eigenlijk genoemd met iets wat ik al jaren in de stad doe. Toen de Stones destijds in Groningen optraden (1999, red.), heb ik ook een popprogramma gespeeld."