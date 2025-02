Schulting duidelijk over WK shorttrack: 'Kans dat ik meedoe is superklein'

Haar focus ligt nog altijd op de WK langebaan in Hamar, dat in hetzelfde weekend als de WK shorttrack wordt gehouden, ook al heeft ze voor dat toernooi geen direct ticket bemachtigd. "Ik sta als reserve op de lijst voor de WK. Ik heb veel zin om daar naartoe te werken en de teamsprint is ook nog een optie. Maar dat neemt niet weg dat een WK shorttrack iets moois blijft."

"Ik heb de afgelopen twee maanden geen shorttrack-ijs gezien dus ik weet niet of het zou kunnen. Als ik het zou willen, moet ik mijn enkel meteen na de wereldbeker langebaan gaan testen", aldus Schulting.

Wel test met enkel

Vier of vijf dagen later reizen de shorttrackers namelijk af naar Peking. "Ik moet dus in drie dagen tijd weten of ik eventueel een relay (aflossing) kan rijden. Dat is erg kortdag", vindt Schulting, die wel denkt dat ze een toegevoegde waarde kan zijn voor de aflossingsploeg.

De aflossing is in principe de enige afstand die ze kan rijden, aangezien ze zich niet heeft gekwalificeerd voor de individuele nummers. Dat gaat via de World Tour, waar ze niet aan mee heeft gedaan. In 2022 won Schulting met haar teamgenoten goud op de olympische relay. Ook haalde ze meerdere wereldtitels op dit onderdeel

De test met haar enkel gaat Schulting wel uitvoeren, nadat de wereldbeker is afgelopen. "Ik was sowieso van plan om het te proberen, om te kijken hoe het er op dit moment voor staat. Maar zoals ik eerder zei: de kans dat ik het WK ga rijden is superklein."