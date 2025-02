KNMI hoeft weerapp niet aan te passen van de rechter

Het KNMI hoeft niets te veranderen in zijn vernieuwde weerapp, heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door commerciële concurrenten. De bedrijven achter onder meer Buienradar en Weerplaza waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat het weerinstituut in De Bilt zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie.

De ondernemingen hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB). Ze willen dat het KNMI in zijn vernieuwde app stopt met het aanbieden van weersverwachtingen op lokaal niveau.

De app is gratis en zonder advertenties, omdat het KNMI door de overheid wordt bekostigd. De bedrijven bieden dezelfde informatie aan, maar zijn voor hun inkomsten afhankelijk van advertenties en abonnementen.

Geen spoedeisend belang

Volgens de NVWB mag het KNMI alleen een beperkt weerbericht beschikbaar stellen voor het publiek. Een weerbericht op lokaal niveau valt daar niet onder, aldus de bedrijven.

Maar de voorzieningenrechter heeft alle eisen van de ondernemingen afgewezen. Ook is er geen sprake van een spoedeisend belang, aldus de rechtbank, omdat de lokale weersverwachting al sinds 2017 in de KNMI-app beschikbaar is. "Zo'n spoedeisend belang is wel nodig om in kort geding een vordering toegewezen te krijgen."

Verder wilden de bedrijven met het kort geding voorkomen dat het KNMI in de app ook radarbeelden met prognoses gaat opnemen. Omdat de politiek daarover nog een besluit moet nemen vindt de rechter in Den Haag het nu niet het moment om daar wat over te zeggen.