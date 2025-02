20/2 in Nieuwsuur: Mes in ontwikkelingshulp • Handen ineen tegen winkeldieven • Zoeken naar gestolen paneel van 'Het Lam Gods'

Mes in ontwikkelingshulp

Alle Nederlandse ontwikkelingshulp moet voortaan rechtstreeks in het belang zijn van Nederland. Dat is de boodschap van PVV-minister Reinette Klever, die vandaag bekendmaakt waar de aangekondigde bezuiniging van 2,4 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking terechtkomt. Het is een van de grootste bezuinigingen van dit kabinet. Met name projecten voor gendergelijkheid, onderwijs en klimaat krijgen geen geld meer. Wat zijn de voors en tegens van de plannen?