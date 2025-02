Na 19 jaar weer twee clubs bij laatste zestien Champions League: 'Toch geweldig?!'

Daarna werd het een zeldzaamheid dat Nederlandse clubs de laatste zestien bereikten. PSV lukte het nog drie keer, Ajax overwinterde nog tweemaal.

En nu, in de Champions League nieuwe stijl, lukt het ineens met twee ploegen. Wat zegt dit volgens Bosz over de staat van het Nederlandse voetbal? "Toen wij een aantal maanden geleden de eerste wedstrijd in Turijn verloren, kreeg ik deze vraag ook. In dezelfde week verloor Feyenoord ruim van Leverkusen. Aan mij werd de vraag gesteld: wat hebben Nederlandse clubs te zoeken in de Champions League?"

"We zijn nu een paar maanden verder en we hebben twee clubs bij de laatste zestien."

Volgens Bosz wordt er weleens lacherig gedaan over het Nederlandse voetbal, vergeleken met de Europese top. Onterecht, volgens Bosz. "Het is bijzonder omdat we qua geld niet kunnen wedijveren met andere landen, maar ik vind dat we terecht gewonnen hebben. En dat we over twee wedstrijden terecht door zijn."