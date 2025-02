Broers en neven veroordeeld tot 25 jaar cel voor eerwraakmoord Apeldoorn

Op een eerdere zitting werden beelden getoond van het geweld. Daarop was te zien dat de broer het slachtoffer van achteren benaderde, terwijl zij met haar dochtertje hand in hand over de stoep liep. De vrouw was op dat moment met haar nieuwe partner aan de telefoon.

Peshang A. pakte zijn zus bij het haar en stak haar 28 keer, om te beginnen in de hals. De vrouw werd gedood met een mes uit de keuken van de B&B waar de broer overnachtte. "Een gruwelijker einde van een mensenleven laat zich nauwelijks indenken", aldus de rechter.

A. verklaarde later dat hij wilde praten over de nieuwe relatie en dat hij haar in een opwelling had gestoken. Maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van, onder meer omdat uit maandenlang berichtenverkeer tussen de vier blijkt dat er sprake was van een vooropgezet plan.

Zo was A. in juli 2023 al vanuit Denemarken naar Apeldoorn gereisd om de moord uit te voeren, maar omdat Roshin die dagen haar huis niet uit kwam ging het plan niet door. Uiteindelijk gebeurde dat wel in september.

Uit de berichten blijkt verder dat A. de aangewezen persoon was om de moord uit te voeren, omdat hij geen partner en kinderen heeft. De verdachten hadden afgesproken dat ze zouden bijdragen aan zijn advocaatkosten.

Zwaar getraumatiseerd

A. stuurde kort na de moord een foto van Roshin naar een van de verdachten. Met een andere verdachte voerde hij een videogesprek. Kort daarna werd hij aangehouden.

De officier van justitie zei eerder dat de vrouw "op klaarlichte dag op een beestachtige manier werd afgeslacht". Ze noemde eerwraak "een volstrekt onacceptabel en ongewenst fenomeen waarvoor absoluut geen plaats is in onze samenleving".

Drie hoveniers waren getuige van het geweld. Een van hen is volgens justitie nog altijd zwaar getraumatiseerd door het geweld. Het dochtertje van de vrouw woont op een geheim adres in een pleeggezin.