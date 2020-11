Tevreden Ter Mors leidt op 'leuk' NK allround, De Jong pakt tijd terug

Jorien ter Mors na het winnen van de 500 meter - ANP

Jorien ter Mors is de grote winnares van de eerste dag van de Daikin NK allround in Heerenveen. De 30-jarige schaatsster won de 500 meter in 38,32 en hield de schade beperkt op de 3.000 meter: ze eindigde als vijfde in 4.07,65. Daarmee blijft Ter Mors, de Nederland allroundkampioene van 2013, aan de leiding en heeft ze een voorsprong van 0,88 seconde op titelverdedigster Antoinette de Jong op de 1.500 meter. Melissa Wijfje, de winnares van de 3.000 meter, volgt op 1,72 seconde. Ter Mors, die vorig jaar nog tweede werd op de NK sprint en ook volgend weekend op de startlijst staat van dat toernooi, won de kortste afstand in een kampioenschapsrecord (38,32). In 2017 had ze dat record op 38,59 gebracht.

Europees kampioene De Jong, die vorig jaar een frustrerend seizoen kende, klokte met 39,19 de tweede tijd op het ijs in Thialf. Wijfje, bij de vorige NK allround goed voor de zilveren medaille, noteerde de vijfde tijd (39,65) op de 500 meter. Ook op de 3.000 meter kwam De Jong niet als snelste over de streep. Ze was met 4.04,19 net iets langzamer dan Wijfje, die 4.03,10 noteerde. "Ik merk dat ik elke wedstrijd beter word", vertelde Ter Mors na de 500 meter. "Het was voor mijzelf een goede race, ik schaats weer lekker. De 3.000 meter kan ik inhoudelijk wel rijden, maar ik heb geen ervaring. Het wordt of een grap of een mooie race."

Het werd uiteindelijk een prima race voor Ter Mors. "Het was wel een uitdaging hoor, maar ook een goede prikkel voor de 1.500 meter. Dit vind ik echt leuk, een andere focus en een uitstapje maken. Eerst deed ik dat met shorttrack en nu met allrounden." De Jong was minder tevreden met haar eerste afstand. "Vorige week reed ik harder op de 500 meter. Mijn start was niet vlekkeloos en dan loop je achter de feiten aan. Toch blijf ik wel positief: het is mooi om op iemand te jagen, dat heeft ook wel wat." De Nederlands kampioene verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround, die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen. Geen Wüst, Schouten en Achtereekte Drie Nederlandse topschaatssters ontbreken dit weekend in Heerenveen. Ireen Wüst, viervoudig winnares van de NK allround, moest zich afmelden vanwege een blaasontsteking en Carlijn Achtereekte (winnares van 2019) ontbreekt vanwege rugklachten. Ook Irene Schouten, die drie weken geleden de nationale titels won op de 3.000 en 5.000 meter, is niet van de partij. Ze heeft last van een spierblessure.