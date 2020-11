Ter Mors begint uitstekend aan NK allround, De Jong volgt op vijf seconden

Jorien ter Mors is de Daikin NK allround in Heerenveen uitstekend begonnen. De winnares van 2013 won de 500 meter in 38,32 en daarmee heeft Ter Mors ruim 5 seconden voorsprong op titelverdedigster Antoinette de Jong op de 3.000 meter.

Ter Mors, die vorig jaar nog tweede werd op de NK sprint en ook volgend weekend op de startlijst staat van dat toernooi, won de kortste afstand in een kampioenschapsrecord (38,32). In 2017 had ze dat record op 38,59 gebracht.

Europees kampioene De Jong, die vorig jaar een frustrerend seizoen kende, klokte met 39,19 de tweede tijd op het ijs in Thialf. Marijke Groenewoud reed met 39,29 de derde tijd en heeft een achterstand van 5,82 seconden op Ter Mors op de drie kilometer.

Startbewijs voor EK allround

Melissa Wijfje, bij de vorige NK allround goed voor de zilveren medaille, noteerde de vijfde tijd (39,65) op de 500 meter en moet op de 3.000 meter 7,98 seconden goedmaken. Joy Beune, in 2019 de winnares van het zilver, reed de 500 meter in 40,08. Dat was de achtste tijd.

De Nederlands kampioene verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround, die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen.

Geen Wüst, Schouten en Achtereekte

Drie Nederlandse topschaatssters ontbreken dit weekend in Heerenveen. Ireen Wüst, viervoudig winnares van de NK allround, moest zich afmelden vanwege een blaasontsteking en Carlijn Achtereekte (winnares van 2019) ontbreekt vanwege rugklachten.

Ook Irene Schouten, die drie weken geleden de nationale titels won op de 3.000 en 5.000 meter, is niet van de partij. Ze heeft last van een spierblessure.