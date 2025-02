Vriend Liam Payne en hotelmedewerkers niet langer vervolgd voor dood zanger

Roger Nores, een vriend van Liam Payne, en twee werknemers van het CasaSur Palermo-hotel in Buenos Aires worden niet meer vervolgd voor de de dood van de zanger.

Dat hebben rechters van het Argentijnse Hof van Beroep bepaald in een uitgebreide uitspraak die het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone heeft verkregen. De rechters oordelen dat Nores geen rol heeft gespeeld bij het "verkrijgen en consumeren van alcohol" door Payne, en dat hij ook niets had kunnen doen om diens dood te voorkomen in de uren die daaraan voorafgingen.

Payne viel vorig jaar oktober van de derde verdieping van het hotel in de Argentijnse hoofdstad. Politieagenten waren naar het hotel gegaan na een melding over een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol.

"Het is mogelijk dat als hij de hele tijd bij hem was gebleven, Payne geen drugs en alcohol had verkregen in de mate die leidde tot de staat van dronkenschap die hij vertoonde toen hij stierf", luidt de uitspraak van de rechters.

"Maar het kan niet worden uitgesloten dat zelfs als hij extreme voorzorgsmaatregelen had genomen, het Payne toch gelukt was om de spullen te verkrijgen, zoals gebruikelijk is onder verslaafden, zelfs wanneer ze onder de liefdevolle zorg van hun familie staan."

Geen nalatig gedrag

Nores' situatie was daarmee niet anders dan de verantwoordelijkheid van zijn familie om Payne te helpen met zijn verslavingsproblemen, oordelen de rechters. Ze verwijzen in hun uitspraak naar een e-mail van 23 augustus 2024 van Nores aan zijn vader, waarin hij zijn bezorgdheid uitte over Payne.

"Ondanks de beschuldiging dat Nores niet communiceerde en geen alarm sloeg bij de familie van het slachtoffer, zwegen ze over de e-mail waarin de beschuldigde zijn zorgen uitte en waarschuwde dat hij niet in staat zou zijn om voor Paynes gezondheid te zorgen", klinkt het.

Wat betreft de hotelmedewerkers schrijven de rechters dat er niet genoeg bewijs is dat ze voorafgaand aan Paynes dood "gedachteloos, roekeloos of nalatig gedrag" hebben vertoond. Twee mannen die ervan worden beschuldigd Payne drugs te hebben verkocht, blijven vastzitten in afwachting van hun proces.