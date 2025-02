Kabinet wil plan om asielzoekers naar Uganda te sturen doorzetten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met dit plan voorkomen dat asielzoekers uit zicht raken. "Zonder effectief terugkeerbeleid kiest een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers voor een verblijf in de illegaliteit", schrijft het ministerie.

Ander doel is om het voor migranten uit veilige landen minder aantrekkelijk te maken om zonder geldige papieren naar Nederland te komen.

Speciaal gezant

Klever noemde het plan voor het eerst vorig jaar oktober, tijdens een werkbezoek aan Uganda. Opvallend was dat vervolgens de Ugandese minister van Buitenlandse Zaken daarna tegen andere media zei dat hij niet op de hoogte was van het plan.

Daar is nu volgens minister Klever nu geen sprake meer van. "In de afgelopen maanden is de speciaal gezant migratie naar Uganda gereisd om verder te spreken over de uitwerking van het idee. Die gesprekken vinden in vertrouwelijkheid plaats."

Verslaggever Albert Bos reisde mee toen Klever voor het eerst haar Uganda-plan bekendmaakte: