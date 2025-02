Huilende spelers in de kleedkamer: voetballen in vrieskou herinnert Twente aan 2011

Een dag voor het duel met Kazan werkte de selectie een training af in het enorme Loezjniki Stadion van Moskou. "Een heel aparte gewaarwording", herinnert Wout Brama zich. "Die kouwe, droge lucht die je inademt, schuurt blijkbaar en maakt schade. Ik proefde echt bloed in mijn keel. Ik had dat nog nooit eerder ervaren. Dus daar schrik je van."

"Dan denk je ook: is dit wel gezond? Haha, nee, natuurlijk is dat niet gezond. Als je door je neus ademt en er zit meteen ijs in, denk je: hoe gaat dit morgen zijn? Want door je neus ademen gaat dus niet."

Controlfreak

Nu, op een paar dagen na precies veertien jaar na dato, kan de in 2023 gestopte middenvelder er wel om lachen. Maar destijds zaten er na de training spelers huilend in de kleedkamer. Met name de ploeggenoten uit de warmere landen hadden het moeilijk. Pijn in de voeten, pijn in de handen, pijn op de neus. "Ze hadden het zó koud", zegt Brama.

Een uur voor de wedstrijd gingen UEFA-officials en vertegenwoordigers van beide clubs het stadion rond met een thermometer. Maar Van Halst, niet voor één gat te vangen, had er ook eentje bij zich. "Ik ben een beetje een controlfreak en wilde het gewoon zelf in handen hebben. Mijn vrouw heeft 'm nog gehaald ergens. Een professionele moest ik hebben. En die had ik."