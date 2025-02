Vrouw in VS sleept ivf-kliniek voor rechter voor plaatsen verkeerde embryo

Een Amerikaanse vrouw uit de staat Georgia heeft de ivf-kliniek voor de rechter gesleept waar zij bij in behandeling was. De kliniek had een embryo van een ander stel bij haar teruggeplaatst, meldt de vrouw in een persconferentie.

De vrouw, Krystena Murray, kwam achter de vergissing toen zij beviel van een zwarte baby, terwijl zij en de spermadonor die zij had uitgekozen wit zijn.

"De geboorte van mijn kind had het gelukkigste moment van mijn leven moeten zijn. En dat was het ook", zegt zij in een persconferentie. Maar al gauw daarna kwamen de zorgen. Aanvankelijk dacht ze dat alleen de spermadonor niet de juiste was, maar dat het wel om haar eitje ging dat was bevrucht.

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek wees echter uit dat de baby niet biologisch aan haar verwant was. Toen dat duidelijk werd, nam ze contact op met de kliniek. Die vonden de biologische ouders van het kindje en namen contact met hen op. Met een DNA-test bewezen zij dat het kind van hen was, waarna Murray het jongetje teruggaf aan hen.

Ze had inmiddels een band met het jongetje opgebouwd, zegt ze. Tegen NBC News sprak ze over de dag dat ze het jongetje aan de biologische ouders moest geven. "Ik kwam binnen als een moeder met een kind. Een baby die van mij hield en die van mij was en aan mij gehecht was. Ik liep het gebouw uit met een lege kinderwagen, zij gingen weg met mijn zoon".

Schadevergoeding

De rechtszaak is niet gericht tegen de biologische ouders, maar tegen de kliniek. Ze eist onder meer een schadevergoeding en wil weten waar haar embryo's zijn gebleven en hoe deze fout heeft kunnen gebeuren. De kliniek zegt dat het gaat om een "geïsoleerd geval".

"Op de dag dat deze fout werd ontdekt, hebben we meteen een grondig onderzoek gedaan en hebben we extra maatregelen genomen om patiënten nog meer te beschermen en om te verzekeren dat zo'n incident niet nogmaals voor komt."

Het komt zeer weinig voor dat klinieken embryo's verwisselen, maar af en toe gaat het in de VS mis. Zo klaagde een echtpaar in New York in 2019 een kliniek aan die embryo's van andere stellen had teruggeplaatst, meldt NBC News. En in 2021 sleepten twee stellen een kliniek in Californië voor de rechter omdat hun embryo's waren verwisseld waardoor ze zonder het te weten enkele maanden elkaars biologische kinderen hadden opgevoed. In deze zaken is een schikking getroffen.