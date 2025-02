Geen redding meer mogelijk voor grote groep gestrande walvissen op Tasmanië

Het grootste deel van de groep van 157 zwarte zwaardwalvissen die aanspoelden op een strand op het Australische eiland Tasmanië is gestorven. De overige dieren worden of zijn al geëuthanaseerd, melden lokale autoriteiten.

Een groep van biologen en dierenartsen probeerde gisteren twee dieren weer de zee in te krijgen, maar dat lukte niet. Daarop besloten zij dat de meest humane optie was om alle dieren uit hun lijden te verlossen, meldt de Australische nieuwszender ABC.

Onder meer omdat het lastig was om op de plek te komen met gespecialiseerde reddingsapparatuur, was het gisteren ook al duidelijk dat de meeste dieren het niet zouden overleven. Wat de precieze oorzaak was van het stranden van de grote groep, wordt nog onderzocht.

Heilig

Wat er met de walviskarkassen gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De dieren liggen bij een plek die in het bezit is van inheemse Australiërs. Een woordvoerder van hen zegt tegen ABC News dat langs de kustlijn rotsformaties staan die voor hen heilig zijn.

Zij zijn bang dat grote apparatuur om de dieren op te kunnen ruimen het gebied beschadigt. Als weghalen geen optie is, zouden de karkassen ook op het strand kunnen vergaan. Dat duurt ongeveer een jaar.

Het was de eerste keer in bijna vijftig jaar dat deze walvissoort massaal strandde op het Australische eiland. Wel strandde de afgelopen jaren meerdere keren groepen grienden op Tasmanië.

Dit zijn beelden van de grote groep zwarte zwaardwalvissen: