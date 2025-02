Meerdere Nederlandse skiërs in problemen geraakt in Tirol

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn gisteren meerdere Nederlanders in de problemen geraakt op pistes, meldt de politie.

Een groepje van vijf Nederlandse skiërs in het skigebied Fiss-Ladis skiede rond 16.00 uur onderaan een lift verder richting een gebied zonder liften. Daar kwamen zij vast te zitten op een hoogte van ongeveer 1600 meter. De skiërs, vier mannen en een vrouw met een leeftijd van tussen de 17 en 19 jaar, deden een uur later een noodoproep. Zij werden door een reddingsteam in veiligheid gebracht.

Twee Nederlanders zwaargewond

In het gebied Berwang raakte een 45-jarige Nederlandse man zwaargewond toen hij in botsing kwam met een onbekende skiër. Door de botsing kwam de Nederlander naast de piste op een steen terecht. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

De skiër met wie hij in botsing kwam, stopte aanvankelijk om hulp te bieden, maar verliet daarna de plek van het ongeluk zonder zijn gegevens achter te laten. De politie is nog naar deze persoon op zoek. Het gaat volgens getuigen om een Franstalige man van tussen de 40 en 50 jaar oud in een beige jas met capuchon en een roestbruine skibroek.

In het skigebied Rangger Köpfl raakte een Nederlander eveneens zwaargewond. Een 30-jarige man viel aan de rand van een rode piste en botste vervolgens tegen een boom. Hij werd net als de man in Berwang na een eerste behandeling op de piste met een traumahelikopter naar Innsbruck gebracht. Hoe de twee gewonde mannen er nu aan toe zijn, meldt de politie niet.