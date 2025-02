Amerikaan (86) overleden die zwarte tiener voor zijn deur neerschoot

De 86-jarige man die afgelopen vrijdag bekende een zwarte tiener voor zijn deur te hebben neergeschoten is overleden. Dat meldt zijn advocaat.

Andrew Lester schoot in april 2023 in Kansas City twee keer op de 16-jarige Ralph Yarl toen die bij hem aanbelde. De jongen wilde zijn broertjes en zusjes ophalen, maar had zich vergist in de straat. Yarl zocht hulp bij een nabijgelegen woning, werd naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen aan hoofd en arm en mocht drie dagen later weer naar huis.

Kortere straf

Lester hield steeds vol dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, maar ging vrijdag akkoord met een schikking. In plaats van een mogelijke veroordeling voor mishandeling in de eerste graad, bekende hij schuld aan mishandeling in de tweede graad, een vergrijp waar een veel kortere straf op staat.

Hij zou zijn straf 7 maart te horen krijgen en riskeerde een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar. De openbaar aanklager sprak van een "racistische component" in de schietpartij, maar in de aanklacht was dat niet terug te lezen.

Einde van zaak

"We hebben vernomen dat Andrew Lester is overleden en betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie in deze moeilijke tijd", zegt het Openbaar Ministerie. "Hoewel hiermee een eind is gekomen aan de juridische procedures, erkennen we dat de heer Lester wel degelijk verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden door schuldig te pleiten in deze zaak."

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar een politiewoordvoerder meldt aan persbureau AP dat de man vorige week tijdens een zitting een zwakke indruk maakte. De familie van Yarl had er vanwege de broze gezondheid van de man op aangedrongen dat de zaak snel zou worden afgehandeld.

"Nu zal nog een zwart kind dat door vooroordelen schade heeft geleden nooit meer kunnen zie hoe de man die hem neerschoot het volle gewicht van het rechtssysteem ondergaat", meldt de familie. Ze zijn gefrustreerd omdat de 86-jarige man uiteindelijk wel schuld bekende, maar pas op het allerlaatste moment. "Na twee jaar van vertraging. Die vertraging heeft onze familie doen wankelen."