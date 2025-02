Feestje bij PSV na prachtige prestatie tegen Juventus? "Nee, wij zijn echte professionals"

"Want daar doen we maar wat. Hoe dat komt, daar heb ik geen verklaring voor. Als we dezelfde intensiteit op de mat leggen als vandaag, dan moeten we makkelijk kampioen worden. Maar dat doen we niet, dus staan we terecht tweede. Het is leuk dat we nu door zijn, maar als we geen kampioen worden is dit toch een vervelend seizoen."

Dat hij zelf even een tijdje zijn niveau niet haalde, wijt de aanvaller ook aan het feit dat hij een transfer misliep naar Napoli. "Dat speelde wel mee in mijn hoofd, maar ik ben mentaal sterk genoeg om de knop om te zetten."

'Nederland telt weer mee in Europa'

De prestaties in de Champions League maken de PSV'ers in ieder geval trots. Veerman ziet dat de Nederlandse ploegen echt weer meetellen in Europa. "Laat de mensen dat maar eens begrijpen. Er wordt weleens lacherig over ons gedaan, maar wij zijn door en Feyenoord is door. Daarnaast staan AZ, FC Twente en Ajax er goed voor, dus volgens mij zit het wel goed."