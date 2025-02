Sterk PSV wint na verlenging van Juventus en is achtstefinalist in Champions League

De urgentie, een veel gebezigde term in analyses over de terugval van PSV in recente weken, was na rust goed zichtbaar bij de Eindhovenaren. Perisic loste al snel het eerste schot op doel, daarna vuurde Lang een lage bal in het zijnet.

Samen kwamen Perisic en Lang wel tot succes, en hoe. Met een scherpe pass na een vlugge dribbel bediende de Nederlander de Kroaat, die de bal na een stuit controleerde en met overtuiging afdrukte: 1-0.

Het klasse-doelpunt in de 53ste minuut gaf PSV nog meer vertrouwen. De jacht op een tweede doelpunt, waarmee het tweeluik zonder verlenging kon worden gewonnen, was geopend.