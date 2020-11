Leids lyceum neemt afstand van anti-islamitische schrijfopdracht

In de opdracht stond bijvoorbeeld de vraag: "Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?" En: "Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?" Leerlingen moesten in de opdracht over "de vrijheid van godsdienst en de islam" deze en andere vragen verwerken tot een krantenartikel van 500 woorden.

Het protestante Visser 't Hooft Lyceum in Leiden neemt afstand van een schrijfopdracht die afgelopen week in een les godsdienst van een derde klas in het VWO werd gedeeld. Over de schrijfopdracht ontstond onder meer op sociale media ophef.

Onder meer politieke partij DENK reageerde verontwaardigd op de opdracht. De partij verstuurde een tweet en de tekst: "Islamofobie is slecht en gevaarlijk, wij zullen het dan ook nooit meer onderwijzen."

De school reageerde in een korte verklaring: "Het Visser 't Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week. Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest."

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan zegt op Twitter het "een nette reactie" van de school te vinden.

Voorzitter Frits Hoekstra van het college van bestuur van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar de school onder valt, zegt tegen de NOS dat de opdracht nooit zo gegeven had moeten worden: "Over het geheel was de opdracht intellectueel en moreel niet erg sterk. Eigenlijk de enige vraag waar we achter kunnen staan is: hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme? Maar daar moet niet één godsdienst of levensovertuiging aan gekoppeld worden."

Ontdaan les verlaten

Volgens Hoekstra werd de les gegeven in het kader van lessen over fundamentalisme "in de volle breedte". De opdracht is door een individuele docent gemaakt en niet eerder gegeven, zegt hij. Toen de opdracht in de les voorbijkwam heeft één leerling met een islamitische achtergrond ontdaan de les verlaten.

Later die dag is er nog een gesprek geweest met de klas en hun mentor. De school is ook in gesprek geweest met de docent, maar Hoekstra wil daar niet meer over kwijt: "We realiseren ons in deze tijd dat een leraar een kwetsbare positie heeft. Met sociale media blijft een les niet altijd meer in de intimiteit van het klaslokaal. Het is ook belangrijk dat docenten een open gesprek kunnen blijven voeren."