Projectie van rat moet Rotterdammers overhalen afval in de container te gooien

"Het is natuurlijk met een knipoog", zegt wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer. "Maar we wijzen mensen toch op een belangrijke boodschap."

Veel Rotterdammers ervaren overlast van ratten, weet de wethouder. "En het enige dat echt helpt, is ervoor zorgen dat je geen afval op straat gooit en je vuilnis niet naast de container laat staan. Dan heeft de rat geen voedsel meer."

De lichtprojector blijft tot 25 februari in de Texelsestraat staan. Daarna bekijkt de gemeente of de projecties effect hebben gehad en misschien op andere plekken kunnen worden ingezet.

49 ratten in een uur

Net als andere grote steden heeft ook Rotterdam al jaren last van het plaagdier. Bewoners rondom de Mauritsplaats in het centrum zien ze de hele dag lopen. Een ongediertebestrijder ving in een paar uur tijd 49 ratten bij de Mauritsplaats.

"Mensen durven hun tuinen niet meer in", zei een bewoner in november tegen Rijnmond. "Als de tuinen niet meer worden onderhouden krijg je wildgroei en dat is de ideale plek voor ratten."