Slots Liverpool verspeelt opnieuw punten met gelijkspel bij Aston Villa

Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch stonden in de basis bij Liverpool. De drie Nederlanders bij Villa, Ian Maatsen, Donyell Malen en Lamare Bogarde, startten op de bank en werden halverwege de tweede helft ingebracht.

Turbo toch aan

Liverpool begon sterk, maar werd al snel overrompeld door de thuisploeg. Waar de formatie uit Birmingham eerst de eigen helft niet afkwam, zorgde het daarna voor gevaar. Marcus Rashford schoot de bal in het net, maar het doelpunt werd afgevlagd.

Na twintig minuten werd de turbo bij de ploeg van Slot aangezet, maar een kopbal van Mo Salah ging naast. Niet veel later was het wel raak voor Salah, na een knoeperd van een terugspeelfout: 0-1.

In de 37ste minuut bekroonde Villa zijn aanvalspogingen alsnog met een doelpunt. Na wat heen en weer gekop was het Youri Tielemans die de bal erin schoot: 1-1. Op slag van rust rust vergrootte Ollie Watkinds namens de thuisploeg de voorsprong nog naar 2-1, dankzij een kopbal in de verre hoek.