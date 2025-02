Grote antiterreuroperatie in Marokko: aanslag verijdeld

Met regelmaat worden er in Marokko invallen gedaan bij mensen die worden verdacht van het beramen van terroristische aanslagen. De operatie van vandaag is qua omvang een van de grootste die er in Marokko zijn uitgevoerd. De afgelopen twintig jaar zouden er ongeveer 200 terroristische cellen zijn opgedoekt in het land.

Met name de activiteiten van terreurorganisatie IS in de Sahel-regio baren Marokko zorgen. Een maand geleden werden er nog twee Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs ontvoerd in Burkina-Faso door terroristen. Volgens de DGST heeft Marokko zijn internationale partners al meerdere malen gewaarschuwd voor het gevaar van IS in de Sahel.

Destabiliseren

Volgens IS-kenner en journalist Abdou Bouzerda past het aanvallen en ondermijnen van de Marokkaanse staat in de bredere ideologie van de terreurorganisatie. "IS streeft naar de oprichting van een kalifaat dat zich uitstrekt over de gehele islamitische wereld, waaronder Noord-Afrika. Marokko vormt daarin zowel een symbolisch als strategisch doel", zegt Bouzerda.

Door het plegen van terreurdaden wil IS landen destabiliseren om er vervolgens de macht te kunnen grijpen, legt Bouzerda uit. "Hoewel IS op dit moment niet de militaire kracht heeft om Marokko daadwerkelijk te veroveren, past het ondermijnen van de stabiliteit van het koninkrijk wel in hun stapsgewijze aanpak. IS gelooft dat door terreur te zaaien, regeringen te verzwakken en angst te verspreiden, uiteindelijk hele regio's onbestuurbaar kunnen worden, waarna zij zelf de macht kunnen overnemen."

Dat Marokko veel invloed heeft op het westelijke deel van de Sahel-regio is volgens Bouzerda een belangrijke reden voor IS om het land op de korrel te nemen. "Marokko investeert fors in West-Afrika en de Sahel, met grote belangen in sectoren als het bankwezen, telecommunicatie en infrastructuur. Rabat gebruikt er ook 'soft power' in de strijd tegen extremisme. Zo worden veel imams uit de Sahel in Marokko opgeleid in een gematigde, staatsgezinde vorm van islam."

Doelwit

Ook de rol die het land speelt in de internationale terrorismebestrijding maakt het een doelwit van terreurorganisaties zoals IS. Bouzerda: "De Marokkaanse geheime dienst, de DGST, staat bekend als een van de meest efficiënte in de regio. Marokkaanse inlichtingenoperaties strekken zich uit tot ver in de Sahel en West-Afrika."

Ook speelt Marokko regelmatig op de achtergrond een rol in antiterreuroperaties, vaak samen met westerse landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat maakt Marokko voor veel jihadistische groeperingen in de regio een obstakel en een vijand."