Tombe van Thoetmosis II gevonden, het laatste koninklijke Egyptische graf

In tegenstelling tot het graf van Toetanchamon was de tombe van Thoetmosis II niet ongeschonden. Kort na de begrafenis was het graf overstroomd, schrijft CBS News op basis van de teamleider van de Egyptische archeologen. Later is het lichaam van de koning verplaatst: de mummie van Thoetmosis werd een eeuw geleden al gevonden op een andere plek in de Vallei der Koningen.

"Een deel van de plafondversiering was nog intact", zegt egyptoloog Litherland. Hij beschrijft een blauwe hemel met gele sterren erop. Zulke beschilderingen worden volgens hem alleen in koninklijke tombes gevonden.

Hatsjepsoet en Thoetmosis

Thoetmosis II regeerde zo'n 3500 jaar geleden. Deze periode wordt omschreven als de 18e dynastie van Egypte. Hatsjepsoet was de vrouw van Thoetmosis II, evenals zijn halfzus. Hatsjepsoet werd later een van de weinige vrouwen die als farao over het oude Egypte regeerden.