Zeven mannen aangeklaagd voor inbraken in huizen van beroemde Amerikaanse sporters

De Amerikaanse politie heeft een groep aangehouden voor een reeks inbraken in huizen van beroemde Americanfootballspelers en basketballers. Bij onder anderen Kansas City Chiefs-spelers Travis Kelce en Patrick Mahomes werd ingebroken. Zeven mannen zijn nu aangeklaagd.

De verdachten hadden het gemunt op villa's van sporters die ten tijde van de inbraken van huis waren en bijvoorbeeld wedstrijden speelden. De gestolen spullen hadden een waarde van omgerekend ruim 2,6 miljoen euro. De inbraken speelden zich volgens de aanklacht af tussen oktober en december vorig jaar.

De verdachten komen uit Chili en zijn tussen de 20 en 38 jaar oud. Ze zouden deel uitmaken van een Zuid-Amerikaanse bende. De Chilenen kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

De FBI zei eerder dat criminele bendes openbare informatie en sociale media gebruiken om te achterhalen waar sporters zijn. Zo zijn de speelschema's van NBA- en NFL-spelers makkelijk online te vinden.

Travis Kelce

Uit de huizen van twee Kansas City Chiefs-spelers werden begin oktober onder meer sieraden en horloges meegenomen. Ook werden geldbedragen gestolen. Amerikaanse media meldden destijds dat Patrick Mahomes en Travis Kelce slachtoffer waren geworden. Laatstgenoemde is ook bekend als vriend van Taylor Swift.

De dieven grepen hun kans toen de wereldberoemde sporters een thuiswedstrijd speelden in Kansas City in Missouri. "Je wil dat het niemand overkomt en al helemaal niet dat het jouzelf overkomt", zei quarterback Mahomes over de inbraak.

Selfie

Naast Americanfootballspelers waren ook NBA-spelers doelwit. Zo werd in november ingebroken in het huis van Milwaukee Bucks-speler Bobby Portis. De dieven stalen een kluis met daarin horloges, sieraden, contant geld en designertassen.

Na de inbraak poseerden drie van de aangehouden mannen en een vierde persoon in een selfie met hun gestolen waar. Op deze vrijgegeven foto houden de mannen lachend de gestolen horloges vast. Portis loofde een geldbedrag van omgerekend bijna 40.000 euro uit voor tips over de inbraak.

Ook deelde hij bewakingsbeelden van de inbraak waarop twee personen te zien zijn. In een video zei Portis dat "veel van zijn dierbare bezittingen" gestolen waren.

De selfie werd gepubliceerd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie: