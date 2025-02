Mbappé schiet Real Madrid met hattrick langs Manchester City, ook Dortmund en PSG door

Real Madrid heeft ten koste van Manchester City de laatste zestien in de Champions League bereikt. De titelhouder won in de tussenronde overtuigend met 3-1 door een hattrick van Kylian Mbappé.

Ook Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain veroverden een plaats in de achtste finales. Beide ploegen verdedigden met gemak een voorsprong uit de eerste wedstrijd.

Spectaculair begin

Vorige week won Real Madrid al met 3-2 na een zinderende slotfase. Toen scoorde de ploeg van trainer Carlo Ancelotti twee keer in de laatste vier minuten.

Het publiek in stadion Santiago Bernabéu hoefde woensdagavond niet lang te wachten op spektakel. Mbappé zette Real Madrid al na vier minuten op voorsprong. De Fransman schatte een lange pass van Raúl Asencio goed in. Hij was de struikelende verdediger Ruben Dias te snel af en wipte de bal over doelman Ederson.

City stelt teleur

Niet veel later verliet verdediger John Stones het veld met een blessure en maakte Nathan Aké zijn entree. Al met al een teleurstellend begin voor City en trainer Pep Guardiola, die noodgedwongen spits Erling Haaland op de bank moest zetten. De Noor was onvoldoende hersteld van een knieblessure die hij afgelopen weekend opliep.

Guardiola zei eerder dat hij zijn ploeg slecht één procent kans gaf op de overwinning in Madrid. Later kwam hij terug van die uitspraak, maar veel vertrouwen leek de oefenmeester niet te hebben. "De harde realiteit is dat we dit seizoen mijlenver af zijn van onze topvorm", zei hij vooraf.