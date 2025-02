Latijns-Amerika kan geen vuist maken tegen Trump

Op haar telefoon in haar huis in Caracas scrolt de Venezolaanse Noelia door berichten op sociale media. Het gezicht van de Amerikaanse president Donald Trump verschijnt op haar scherm, met daaronder een bericht over uitgezette migranten.

Ze toetst het nummer in van haar echtgenoot, die al snel in beeld verschijnt. "Je bent toch niet het land uitgezet? Ik maak me grote zorgen door alle berichten op sociale media. Ze zoeken mensen ook op hun werk, hoorde ik", zegt ze.

Haar echtgenoot loopt al bellend op straat in de VS en probeert haar gerust te stellen. "Als ik ze zie ren ik snel weg!" zegt hij. Net als honderdduizenden andere Venezolanen zijn er bij dit koppel grote zorgen sinds er een akkoord gesloten is tussen Trump en de Venezolaanse president Maduro.