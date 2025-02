Getroffenen Tarwekamp blij met donaties: 'Nu kan ik een koelkast en tafel kopen'

De getroffenen van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag hebben het geld dat voor hen is ingezameld ontvangen. Bij de overhandiging van de cheque vandaag, zeiden de bewoners en ondernemers dankbaar te zijn voor alle steun.

Een deel van de gedupeerden was er vanmiddag bij in de Haagse wijk Mariahoeve. Ze kwamen samen bij buurtorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve. Die zette na de explosies bij de Tarwekamp een crowdfundingsactie op.

De actie leverde ruim 650.000 euro op. Dat bedrag is door de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties aangevuld met 45.500 euro. Een 8-jarig jongetje dat zijn ouders en zus verloor bij de ramp, maakt deel uit van de Chinese gemeenschap.

Een deel van het totaalbedrag is gebruikt voor de kosten van de crowdfunding. De rest wordt gelijk verdeeld over alle 44 getroffenen; zowel ondernemers als bewoners. Het gaat om ruim 15.000 euro per persoon. Er hoeft geen belasting over te worden betaald, omdat de stichting de anbi-status (algemeen nut beogende instelling) heeft gekregen.

Hoop en licht

De gedupeerden zijn blij met het geld, vertellen ze bij Omroep West. "Ik ga het gebruiken voor praktische dingen", zegt een vrouw. "Een koelkastje, een stofzuiger en een tafel."

De vrouw vindt de nieuwe realiteit nog moeilijk te beseffen. "Ik ben nogal in de war. Je hebt niet meer je eigen dingen", zegt ze. "Er zijn mensen dood die ik kende. We hadden een klein buurtje. Je kwam ze tegen op de galerij en vroeg hoe het met ze ging. Het is een heel gekke gewaarwording."

Een andere man had een winkel in het gebouw. Ook hij krabbelt nog op na de gebeurtenis van 7 december. "Ik zag het allemaal niet meer zitten. Maar nu heb ik nieuwe ontmoetingen en zie ik mensen die ik eerst niet kende. Dat geeft weer hoop en licht."

De cheque werd vanmiddag uitgereikt aan de bewoners en ondernemers van de Tarwekamp: