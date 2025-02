Gapende wonden in door rebellen bezette stad Goma in oosten Congo

Onder hen is de moeder van de 32-jarige Faida. Faida's gehuil gaat door merg en been. "Mama, waarom heb je ons verlaten?", jammert ze. Ze zit in de slaapkamer van haar moeder. Ze kijkt omhoog naar een groot gapend gat. Het golfplaten dak is omgekruld en zonlicht valt naar binnen op oude kleren van haar moeder die op de grond liggen. "Hier viel een bom", zegt Faida, terwijl ze haar tranen droogt met een doek.

Faida woont net buiten Goma, op een plek die midden in de frontlinie lag. Samen met haar moeder zat ze eerst in een vluchtelingenkamp, maar haar moeder keerde huiswaarts voor het einde van de gevechten. "Ze zei dat ze al te vaak gevlucht was in haar leven."

Faida is nu gedwongen thuis. M23 heeft de vluchtelingen opgedragen terug te gaan. "Maar wat kunnen we hier?", verzucht ze. "Onze huizen zijn kapot en er liggen nog explosieven in het dorp waar kinderen dood van kunnen gaan. Er is geen eten en geen veiligheid. In de chaos is ook alles geplunderd, tot mijn gordijnen aan toe."

Ze vraagt zich af wat haar regering doet, ruim 1500 kilometer verderop, in de hoofdstad Kinshasa. Een regering die telkens weer gefaald heeft om deze regio te beschermen. "We horen dat ze hier vechten om de grondstoffen, omdat we rijk zijn. Maar wij lijden. We voelen ons verraden en vergeten."