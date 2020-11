Meyer snel uitgeschakeld op EK judo: 'Zag vlekken voor mijn ogen'

Judoka Roy Meyer heeft de verwachtingen op de EK judo niet waar kunnen maken. De nummer drie van de afgelopen WK werd in de tweede ronde uitgeschakeld. "Ik zag vlekken voor mijn ogen", zei Meyer na zijn verliespartij.

Zwaargewicht Meyer had in de eerste ronde een bye, waardoor hij pas in de tweede ronde aan de bak moest. Daarin trof de 29-jarige Nederlander Levani Matjasjvili uit Georgië, die in 2016 al eens brons won op de EK.

Meyer had het lastig tegen de verdedigend ingestelde Matjasjvili en ging met één straf achterstand de golden score in. Daarin kreeg hij nog twee straffen, waardoor Meyer op ippon verloor.

Geen zicht op rechts

De Nederlandse judoka verklaarde na afloop waarom hij het zo lastig had tegen de Georgiër. "Een paar minuten voor de wedstrijd kreeg ik lichtvlekken voor mijn ogen, waardoor ik bijna geen zicht had op rechts. Ik moest dus op gevoel vastpakken."

Meyer werd in augustus geveld door het coronavirus, maar of de hoofdpijn en de lichtvlekken daar nog mee te maken hebben, durft Meyer niet te zeggen. "Het kan ook komen omdat ik in een training op mijn nek gevallen ben. Ben al drie of vier weken aan het kijken met chiropractors, osteopaten en fysiotherapeuten waar het vandaan komt."